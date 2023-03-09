Принц Гарри поделился методом, которым успокаивает детей во время их капризов

Герцог Сассекский открыто рассказал о жизни своей семьи и поделился способом, как мгновенно успокоить капризных детей. Он отметил, что для детей очень важно состояние их родителей.

Об этом пишет «Вbilshe«.

«Дети улавливают вашу энергию больше, чем вы даже подозреваете. Если бы меня спросили об энергии восемь-десять лет назад, то я бы просто не понял, о чем идет речь. Только стал отцом, я понял, что к чему», — говорит принц Гарри.

Принц Гарри считает, что любовь — это важный аспект воспитания ребенка, но иногда необходимо оставить его наедине с собой, чтобы он мог почувствовать это.

«Иногда мне приходится просто уходить из комнаты, делать глубокий вдох и выдох. Так для меня меняется вся энергия, а потом возвращаюсь к детям. И вдруг они просто засыпают у меня на руках!» – рассказал он в разговоре с доктором Гарбаром Матте.

Принц Гарри является младшим сыном нового короля Великобритании Чарльза III. С 2018 года он женат на американской актрисе Меган Маркл. Пара воспитывает трехлетнего сына Арчи и годовалую дочь Лилибет. В марте 2020 года герцог и герцогиня Сассекские сложили королевские полномочия и переехали жить в США.

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл выселили из королевской резиденции. Букингемский дворец решил выселить супругов из их резиденции на усадьбе Фрогмор в Великобритании. Усадьба расположена на территории Виндзорского замка и имеет десять спален. Право пользования усадьбой было предоставлено паре Елизаветой II несколько лет назад, до кончины королевы.

Причина выселения принца Гарри и Меган Маркл из Фрогмора неизвестна. Однако, некоторые источники указывают на то, что решение было принято после выхода автобиографической книги принца «Spare», в которой он рассказал о своих ссорах со своей семьей.