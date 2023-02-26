Меган Маркл может готовить неприятный сюрприз на коронацию Чарльза III

Невестка будущего короля Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества имеет зуб на семью своего супруга. И вполне может насолить им в такой ответственный день.

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года, и уже вовсю идет подготовка к этому знаменательному событию. Однако пока неизвестно, приедет ли на церемонию принц Гарри и его супруга американская актриса Меган Маркл.

Подробности об этом информирует Главред, ссылаясь на блог «Британская королевская семья» автора Стаси Исаковой.

Сложные внутрисемейные отношения у Маркл и представителей королевской семьи известны всему миру. Скандалы и интриги привели к тому, что принц Гарри должен был сделать выбор, и он выбрал жену и тогда еще маленького сына и отказался от титулов, переехав с супругой в США, и там уже родив дочь. Казалось бы, что смерть Елизаветы II должна была помирить всю семью между собой, но чуда не случилось. И грядущая коронация, судя по всему, ситуацию не исправит.

Автор блога «Британская королевская семья» Стася Исакова говорит, что грядущее торжество пройдет мирно с высокой долей вероятности. Однако не исключено, что жена принца Гарри готовит для короля неприятный «сюрприз». Есть вероятность, что Меган Маркл спровоцирует конфликт, чтобы влететь на первую страницу таблоидов.

После скандального интервью Опре Уинфри британцы не желают видеть Маркл в Британии. Последние результаты опроса среди британцев показали, что почти половина даже не желает видеть бывшую актрису в Лондоне. Но пока принц Гарри не подтвердил приезд на коронацию своего отца.

Ранее «Курсор» информировал, что принца Гарри и Меган Маркл допросят по делу о клевете. Герцог и герцогиня Сассекские будут допрошены в рамках дела о клевете, возбужденного в США сводной сестрой Меган Самантой Маркл.

Напоминаем, что Меган Маркл раскритиковала королевскую семью.