Принц Гарри требует от королевской семьи извинений перед Маркл

Герцог Сассекский утверждает, что его семья обращается с ним так, как будто он неадекватный, уверяет, что стал на сторону жены, и теперь «фирма» обязана принести свои извинения.

Принц Гарри, опубликовавший скандальные мемуары под названием «Запасной», продолжает нападки на королевскую семью. Теперь он требует, чтобы его родственники извинились перед Меган Маркл.

Об этоим информирует The Telegraph.

В книге Герцог Сассекский утверждает, что его семья обращается с ним так, как будто он неадекватный, уверяет, что стал на сторону жены, и теперь «фирма» обязана принести свои извинения.

«Я хотел бы, чтобы вы действительно встретились со мной, как следует, и вместо того, чтобы говорить, что я параноик, на самом деле сели и нормально поговорили об этом. И вам нужно извиниться перед моей женой. Потому что вы знаете, что вы сделали, и теперь я знаю, почему вы это сделали. И вас поймали, так что просто признайтесь, и тогда мы все сможем двигаться дальше.», – сказал Гарри.

Принц обвиняет родственников в том, что они «сливали» СМИ истории о Меган, и это настроило британцев против нее. Также младший сын короля Великобритании говорит, что чувствует «ответственность» за реформирование монархии в интересах двух своих маленьких детей.

«Речь идет не о попытке разрушить монархию, а о попытке спасти их от самих себя. И я знаю, что многие люди меня распнут за эти слова», – сказал герцог.

Он также убеждает, что члены королевской семьи, не согласившись с миром отпустить их в США, «сорвали весь план», а теперь считают Гарри и его жену проблемой.

«Из-за их потребности в финансовом контроле над нами, ревности и этой прискорбной ситуации, когда мы, просто существуя вне их контроля, каким-то образом проблематичны для них», – категоричен принц.

Как сообщал Курсор, стало известно, как Кейт Миддлтон отреагировала на скандальный сериал Меган и Гарри. После выхода документального сериала Меган и Гарри на Netflix она чувствует себя так, словно ее «предали».

«Кейт потенциально может уничтожить Меган», — сказал инсайдер, добавив, что у нее «есть стопка квитанций, которые она накопила за эти годы». Тем не менее, принц Уэльский, как сообщается, попросил ее «дважды подумать», прежде чем принимать какие-либо опрометчивые решения, хотя он так же сильно огорчен, как и она. «Он разочарован тем, что Гарри представил его и семью в циничном свете», — добавил источник.

Также Курсор писал о том, что король Иордании Абдалла и королева Рания получили награду «Новая дорога мира» от представительства Ватикана при Организации Объединенных Наций.

В речи на церемонии награждения король Иордании подчеркнул важный статус города Иерусалима, заявив, что путь к миру должен проходить через город Иерусалим, поскольку он занимает особое место в сердцах миллионов людей во всем мире.