Проблески на массивных льдах Европы: аппарат «Юнона» сделал снимки спутника Юпитера в высоком разрешении

На кадрах представлена определенная часть объекта и изломанная ледяная поверхность.

На сайте NASA 9 опубликовали соответствующие фото.

Изображение охватывает примерно 150 км на 200 км. На изображении вы можете видеть пересекающиеся борозды и двойные бороздки во льду. Есть также «темные пятна», возможно, связанные с ним под поверхностью Европы. Область, напоминающая музыкальную четвертную ноту, составляет 67 км (42 мили) с севера на юг и 37 км (23 мили) с востока на запад. В NASA утверждают, что белые точки на изображении являются «признаками проникновения высокоэнергетических частиц из сильно радиационной среды вокруг спутника».

The very last image of Europa, the incredible icy Jupiter’s moon by NASA’s Juno probe:

Intrincate surface features, may be matherial broken linearly due the huge tidal gravitatory influence of Jupiter… and under the surface there is a liquid sea… Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI pic.twitter.com/xQ5TawQdNZ — Xavi Bros (@Xavi_Bros) October 6, 2022

Звездный эталонный блок сумел получить фото. Камера обычно используется для ориентации космического корабля. Снимки были сделаны примерно в 412 км от Европы. Разрешение варьируется от 256 до 343 м на пиксель. Во время захвата «Юнона» двигалась со скоростью около 24 км в секунду. В то время Европа находилась во тьме, лишь тускло освещенная «сиянием Юпитера» — солнечным светом, отражающимся от вершин облаков самой большой планеты Солнечной системы.

Астрофизики считают, что это изображение открывает невероятный уровень детализации в области, которая ранее не отображалась с таким разрешением и в таких показательных условиях освещения. Использование командой камеры звездного слежения в научных целях — отличный пример новаторских возможностей аппарата. Понимание того, как они образовались и как они связаны с историей Европы, дает нам информацию о внутренних и внешних процессах, формирующих ледяную корку.

Ране «Курсор» сообщал, что телескоп James Webb на новом фото зафиксировал паутину газа и звезд в далекой галактике.