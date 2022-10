Проблески на массивных льдах Европы: аппарат «Юнона» сделал снимки спутника Юпитера в высоком разрешении

На кадрах представлена определенная часть объекта и изломанная ледяная поверхность.

На сайте NASA 9 опубликовали соответствующие фото.

Изображение охватывает примерно 150 км на 200 км. На изображении вы можете видеть пересекающиеся борозды и двойные бороздки во льду. Есть также «темные пятна», возможно, связанные с ним под поверхностью Европы. Область, напоминающая музыкальную четвертную ноту, составляет 67 км (42 мили) с севера на юг и 37 км (23 мили) с востока на запад. В NASA утверждают, что белые точки на изображении являются «признаками проникновения высокоэнергетических частиц из сильно радиационной среды вокруг спутника».

The very last image of Europa, the incredible icy Jupiter’s moon by NASA’s Juno probe:

Intrincate surface features, may be matherial broken linearly due the huge tidal gravitatory influence of Jupiter… and under the surface there is a liquid sea…

Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI pic.twitter.com/xQ5TawQdNZ

