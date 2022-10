Телескоп James Webb на новом фото зафиксировал паутину газа и звезд в далекой галактике

Инфракрасные изображения, сделанные JW, были объединены с рентгеновскими данными космического телескопа «Чандра».

На сайте NASA 9 октября опубликованы подробности.

James Webb отправил свои первые изображения после нескольких месяцев калибровки этим летом. Добавив рентгеновские данные к инфракрасным наблюдениям, астрономы могут больше узнать об активности в областях, которые телескоп не смог исследовать.

На оригинальном изображении сплоченные космические объятия галактик показаны ярко-красным, оранжевым и зеленым цветом. После добавления рентгеновских данных «Чандры» (светло-голубой) астрономы обнаружили ударную волну, которая нагревает близлежащий газ до десятков миллионов градусов, когда галактики разрываются друг от друга на скорости около 2 миллионов миль в час (3,2 миллиона км/ч), согласно данным исследования.

Рентгеновские лучи (синий и фиолетовый), добавленные для украшения новых изображений галактики Колесо Телеги, показывают взорвавшиеся звезды, перегретый газ и нейтронные звезды. Зафиксированы и черные дыры которые активно вытягивают материал из своих «компаньонов».

Luxel’s filters on NASA’s Chandra X-ray Observatory are partnering up with the James Webb Space Telescope (JWST) to reveal some new iconic images for Stephan’s Quintet, Cartwheel Galaxy, SMACS 0723.3–7327, and NGC 3324, The Cosmic Cliffs of the Carina Nebula. #NASA #Chandra #JWST pic.twitter.com/S8mROSypF0

— Luxel Corporation (@LuxelCorp) October 7, 2022