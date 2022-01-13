Прогремел взрыв в промзоне на севере Ирана

По сообщениям иранских СМИ, в четверг на нефтехимическом заводе в промышленной зоне Эштехард в провинции Казвин на севере Ирана произошел взрыв и пожар.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
На место выехали экстренные службы. Причина инцидента и количество пострадавших пока неизвестны.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что мощный взрыв произошел на юге Ливана.
Взрыв в опорном пункте «Хизбаллы» произошел через месяц после того, как 12 человек погибли в результате взрыва на оружейном складе ХАМАС в лагере палестинских беженцев.
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Напомним, что 4 августа 2020 года, в Бейруте в районе порта произошли два мощных взрыва.
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