Мощный взрыв произошел на юге Ливана

По сообщениям местных СМИ, рано утром в четверг на юге Ливана произошел сильный взрыв.
Об этом сообщает Times of Israel.
Причина взрыва, произошедшего между селами Дейр-э-Захрани и Хомин-а-Фука, еще не выяснена.
На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как огромный огненный шар поднимается в ночное небо. Этот район является оплотом террористической группировки «Хизбалла».
مشاهد متناقلة على مواقع التواصل تتعلق بالانفجار الذي ضرب في منطقة حومين الفوقا حيث لم تتضح اي تفاصيل بعد pic.twitter.com/3rrgTY1l74
— bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 13, 2022
В декабре сообщалось о гибели около 12 человек в результате взрыва тайника с оружием, принадлежащего палестинской террористической группировке ХАМАС, в лагере палестинских беженцев Бурдж-эш-Шемали.
Израиль нанес десятки ударов по иранским и союзным с Ираном целям в соседней Сирии, в том числе по «Хизбалле». Однако удары по «Хизбалле» внутри Ливана крайне редки.
Израиль обвиняет «Хизбаллу» в хранении огромного количества оружия и боеприпасов среди гражданского населения южного Ливана.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что обнародованы новые данные мощного взрыва в Бейруте.
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