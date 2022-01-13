Мощный взрыв произошел на юге Ливана

Взрыв в опорном пункте «Хизбаллы» произошел через месяц после того, как 12 человек погибли в результате взрыва на оружейном складе ХАМАС в лагере палестинских беженцев.

По сообщениям местных СМИ, рано утром в четверг на юге Ливана произошел сильный взрыв.

Об этом сообщает Times of Israel.

Причина взрыва, произошедшего между селами Дейр-э-Захрани и Хомин-а-Фука, еще не выяснена.

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как огромный огненный шар поднимается в ночное небо. Этот район является оплотом террористической группировки «Хизбалла».

مشاهد متناقلة على مواقع التواصل تتعلق بالانفجار الذي ضرب في منطقة حومين الفوقا حيث لم تتضح اي تفاصيل بعد pic.twitter.com/3rrgTY1l74 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 13, 2022



В декабре сообщалось о гибели около 12 человек в результате взрыва тайника с оружием, принадлежащего палестинской террористической группировке ХАМАС, в лагере палестинских беженцев Бурдж-эш-Шемали.

Израиль нанес десятки ударов по иранским и союзным с Ираном целям в соседней Сирии, в том числе по «Хизбалле». Однако удары по «Хизбалле» внутри Ливана крайне редки.

Израиль обвиняет «Хизбаллу» в хранении огромного количества оружия и боеприпасов среди гражданского населения южного Ливана.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что обнародованы новые данные мощного взрыва в Бейруте.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.