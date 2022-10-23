Прокуратура ЕС начала расследовать закупку Евросоюзом вакцины против COVID-19

Массовую закупку совершили за 8 месяцев до того, как эксперты впервые сделали заявление о необходимости ревакцинации.

Европейская прокуратура приступила к расследованию закупок Европейским Союзом вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает SVTV.

Европейская прокуратура – независимый орган ЕС, ответственный за расследование и судебное преследование финансовых преступлений, в том числе мошенничество, отмывание денег и коррупцию. Правоохранительный орган не уточнил, против кого открыли расследования или какие из контрактов по вакцинам пристально изучают.

«Европейская прокуратура (EPPO) подтверждает, что она расследует факт закупки вакцин против COVID-19 в Европейском Союзе. Это исключительное подтверждение последовало после чрезвычайно высокого общественного интереса. Никакие другие подробности не будут обнародованы на данном этапе», – заявили в прокуратуре.

Напомним, недавно Европейская палата аудиторов опубликовала отчет и выдвинула обвинения в адрес Еврокомиссии. Утверждается, что последняя отказалась делиться какими-либо подробностями личной роли президента Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен в переговорах с компанией Pfizer по крупнейшему в ЕС контракту на закупку вакцины в мае прошлого года.

Известно, что за период пандемии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен распорядилась закупить 4,5 миллиарда доз вакцины от коронавируса. По 10 доз на каждого жителя Европы, в том числе включая младенцев. Закупку совершили за 8 месяцев до того, как эксперты впервые сделали заявление о необходимости ревакцинации. Представители Pfizer и глава Еврокомиссии вели переговоры по личному телефону Урсулы. Их содержание до сих пор покрыто мраком и не разглашается.

Депутаты Европарламента подозревают Урсулу в гранд-коррупции. Они потребовали публикации её переписки с Pfizer и объяснение того, чем была оправдана закупка такого количества вакцин. Также политики хотят узнать причину не публичности этой информации. На фоне этой ситуации некоторые депутаты потребовали отставки фон дер Ляйен.

Также «Курсор» сообщал, что в ЕС отреагировали на усилившиеся атаки по Украине.