«Акты чистого террора»: в ЕС отреагировали на усилившиеся атаки по Украине

Фон дер Ляйен из ЕС говорит, что российские атаки на инфраструктуру Украины являются военными преступлениями.

Российские ракетные и беспилотные атаки на электростанции и другую инфраструктуру в Украине являются «актами чистого террора», которые приравниваются к военным преступлениям, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вчера мы снова стали свидетелями целенаправленных атак россии* на гражданскую инфраструктуру. Это знаменует собой еще одну главу в и без того очень жестокой войне. Международный порядок предельно ясен. Это военные преступления», — сказала фон дер Ляйен в своем выступлении перед законодателями в Парламент.

«Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с четкой целью лишить мужчин, женщин, детей воды, электричества и отопления с наступлением зимы — это акты чистого террора, и мы должны называть это так».

Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.

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