«Акты чистого террора»: в ЕС отреагировали на усилившиеся атаки по Украине

Российские ракетные и беспилотные атаки на электростанции и другую инфраструктуру в Украине являются «актами чистого террора», которые приравниваются к военным преступлениям, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Вчера мы снова стали свидетелями целенаправленных атак россии* на гражданскую инфраструктуру. Это знаменует собой еще одну главу в и без того очень жестокой войне. Международный порядок предельно ясен. Это военные преступления», — сказала фон дер Ляйен в своем выступлении перед законодателями в Парламент.
«Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с четкой целью лишить мужчин, женщин, детей воды, электричества и отопления с наступлением зимы — это акты чистого террора, и мы должны называть это так».
Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!