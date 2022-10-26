Пролежала более века: в Северной Америке на дне озера обнаружили редкую лодку

Оказалось, что таких суден в мире было всего 44 единицы.

В глубинах Верхнего озера в Северной Америке идентифицировали редкую лодку, затонувшую в 1902 году 89-метровую.

Об этом пишет IFL Science.

Лодка Whaleback «Баржа 129» нашли в прошлом году, но только сейчас смогли подтвердить, что это был последний затерянный китобой.

«Я так долго искал это судно, потому что это был Whaleback», — сказал Даррил Эртел-младший, директор по морским операциям Общества истории кораблекрушения Великих озер (GLSHS), который сделал открытие.

Сделать это помог самый современный подводный дрон. Свое название судна, которых в мире было всего 44 единицы, получили из-за характерной формы в воде во время полной загрузки. Они были разновидностью грузового парохода.

Исполнительный директор GLSHS Брюс Линн сказал, что это необычные корабли. Именно такие стремятся найти при поиске затонувших судов.

Однако особенность конструкции не помогла кораблю справиться со штормом. 13 октября 1902 г. «Баржа 129» была загружена железной рудой. Она направлялась в Атлантический океан на буксире парохода под названием Маунало. Однако с ухудшением погоды трос оборвался. Попытки развернуться и снова взять на буксир судно оказались безрезультатными.

Кроме того, пароход врезался в правый борт Баржи 129. Экипаж Whaleback был вынужден покинуть свой корабль. Судно затонуло на 200 метров. Годами оно оставалось там с тысячами других.

«Курсор» писал ранее, что у берегов США обнаружено судно времен Первой мировой войны.