Простирается на 18 тысяч световых лет: ученые обнаружили старое ядро Млечного Пути в созвездии Стрельца

Млечный Путь оставил свое «старое сердце» в созвездии Стрельца и вокруг него. Исследование показало, что популяция звезд в галактическом центре является старейшей из известных в нашей галактике.

Результаты работы аппарата Gaia показали астрономам, где сейчас находится первоначальное ядро нашей галактического образования, которое представляет собой древнее звездное скопление, вокруг которого и постепенно формировался Млечный Путь. Эти процессы происходили более 12,5 миллиардов лет назад.

Об этом 25 сентября сообщает Science News.

Старое сердце Млечного Пути – круглая протогалактика. Она простирается на 18 тысяч световых лет. Ее масса, по предварительной оценке ученых, составляет примерно в 100 миллионов раз больше массы Солнца или около 0,2% нынешней звездной массы нашей галактики.

Большинство звезд в центральной области Млечного Пути изобилуют металлами, потому что звезды возникли в своеобразном густонаселенном мегаполисе. Обогащение этими металлами осуществлялось благодаря взрывам сверхновых.

Астрономы исследовали, как эти звезды движутся в пространстве, оставив только те, которые не улетают в обширный ореол бедных металлами звезд, поглощающих диск Млечного Пути. Конечный результат: выборка из 18 тысяч древних звезд, представляющая собой ядро, вокруг которого расцвела вся галактика. С учетом звезд, закрытых пылью, астрономы подсчитали, что протогалактика в 50-200 миллионов раз массивнее Солнца.

Протогалактика компактна, а это значит, что с момента ее образования у нее не было никаких беспокойств. Меньшие галактики врезались в Млечный Путь, увеличивая его массу, но не зафиксировано более поздних слияний, которые глубоко проникали в ядро и встряхивали его, потому что тогда оно было бы больше.

Ранее «Курсор» сообщал, что телескоп Webb использовал камеру ближнего инфракрасного диапазона (NIRcam) для фиксации самой старой галактики.