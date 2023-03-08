Протесты в Грузии: митингующие пытаются прорваться в парламент, полиция применяет водометы

В Тбилиси (Турция) продолжаются массовые протесты, начавшиеся после принятия в предварительном чтении парламентов закона об «иноагентах».

Очевидцы утверждают, что люди начали расшатывать ворота с бокового входа в здание парламента. За забором их уже ждут десятки вооруженных силовиков.

Против митингующих применяют слезоточивый газ и водометы, когда на улице всего лишь +6°C. Участники акций протестов надевают защитные маски, противогазы и жгут файеры.

Также стало известно, что митингующие выдвинули два требования действующим властям:

Отозвать законопроект об «иноагентах» из парламента.

Освободить всех задержанных на вчерашней акции.

Сейчас количество задержанных, по данным МВД, возросло до 77. На одного из задержанных завели уголовное дело, его обвиняют в нападении на полицейского. В пресс-релизе ведомства отмечается лишь, что задержанный родился в 2001 году. По статье 353.1 УК Грузии ему грозит от четырех до семи лет лишения свободы.







«Курсор» писал ранее, что протестующие угрожают парализовать работу международного аэропорта Бен-Гурион.