Протесты в Иране: фонтаны кроваво-красного цвета появились на улицах Тегерана

Вскоре выяснилось, что художник решил окрасить сооружения в знак подавления протестов силовиками.

В «Твиттере» 9 октября опубликованы фото.

Показанные фонтаны расположены в центре Тегерана — в Студенческом парке, на площади Фатеми и в Парке художников. Активисты в соцсетях описали красные фонтаны как «произведения искусства» под названием «Тегеран в крови», добавив, что они были созданы анонимным художником. Вода была слита, хотя следы красного цвета на фонтанах все еще можно было увидеть на изображениях, опубликованных в сети.

These images were sent by this description: Name: Tehran sinking in blood

An unknown artist turned the color of Tehran’s water fountains (Tehran’s Danjesho park, Fatemi Square and Iranian artist forum) into blood.#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/7JzyhfrG5A — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 7, 2022

Базирующаяся в Осло группа «Иранские права человека» сообщает, что по меньшей мере 92 протестующих были убиты в ходе репрессий, в результате которых в Интернете были введены широкие ограничения, включая блокировку Instagram и WhatsApp. Иранские силы безопасности задержали высокопоставленных сторонников движения, в том числе активистов, журналистов и поп-звезд. Несмотря на такие меры, демонстрации продолжаются в городах по всей стране.

Amnesty International подтвердила гибель 52 человек, убитых иранскими силами безопасности, но заявляет, что считает, что «реальное число погибших намного больше». В заявлении, опубликованном неделю назад, лондонская правозащитная группа заявила, что Иран намеренно применяет незаконные методы для подавления протестов, возглавляемых женщинами. Эксперты получили просочившийся документ, выданный командующим вооруженными силами во всех провинциях 21 сентября, в котором им приказано «жестоко противостоять» протестующим.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Иране к протестам присоединились школьницы и студентки.