Протесты в Иране: фонтаны кроваво-красного цвета появились на улицах Тегерана

Вскоре выяснилось, что художник решил окрасить сооружения в знак подавления протестов силовиками.

В «Твиттере» 9 октября опубликованы фото.

Показанные фонтаны расположены в центре Тегерана — в Студенческом парке, на площади Фатеми и в Парке художников. Активисты в соцсетях описали красные фонтаны как «произведения искусства» под названием «Тегеран в крови», добавив, что они были созданы анонимным художником. Вода была слита, хотя следы красного цвета на фонтанах все еще можно было увидеть на изображениях, опубликованных в сети.

These images were sent by this description:

Name: Tehran sinking in blood

An unknown artist turned the color of Tehran’s water fountains (Tehran’s Danjesho park, Fatemi Square and Iranian artist forum) into blood.#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/7JzyhfrG5A

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) October 7, 2022