В Иране к протестам присоединились школьницы и студентки — СМИ

Масштабы беспорядков, наиболее длительных за последние десять лет, трудно проверить, поскольку правительство блокирует доступ к социальным медиа и интернету.

Антиправительственные протесты в Иране, вызванные гибелью молодой женщины Махсы Амини после задержания «полицией морали», продолжаются 17-й день. К акциям присоединились студенты университетов и школьники старших школ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что масштабы беспорядков, наиболее длительных за последние десять лет, трудно проверить, поскольку правительство блокирует доступ к социальным медиа и интернету.

«Свидетели сообщают о спонтанных собраниях по всей стране, сопровождающихся актами неповиновения – например, протестующие выкрикивали лозунги с крыш, женщины состригали волосы и сжигали свои головные платки, ношение которых обязательно», — говорится в материале.

Согласно сообщению, студенты-медики университета Гилан 4 октября протестовали против использования силовиками машин скорой помощи для подавления демонстраций. В то же время в Сааакез, родном городе Махсы Амини, в иранской провинции Курдистан учителя бастуют в школах, а студентки и школьницы протестуют на улицах.

Как известно, протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Ее задержала «полиция морали» за неправильно одетый хиджаб. Официальные лица заявили, что она умерла от сердечного приступа, но ее родственники и некоторые правозащитные группы отвергли эти заявления, отметив, что Амини избили во время задержания.

Как сообщал Курсор, как минимум 31 мирный житель был убит в ходе разгона иранскими силами безопасности протестов.

Также Курсор информировал о том, что главный прокурор Тегерана приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела Амини. Президент Ирана Ибрахим Раиси попросил министра внутренних дел «незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента».

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.