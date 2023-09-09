Псевдовыборы рф на захваченных территориях Украины: партизаны взорвали автомобиль оккупантов и взломали ТВ

Украинское подполье решило не бездействовать в сложившийся ситуации.

Украинские партизаны взорвали автомобиль оккупантов в Новой Каховке, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков". Кроме того, активисты-хакеры получили доступ к телевидению в оккупированному Крыму и запустили по нему патриотический видеоролик. И это в то время, когда оккупанты проводят в Крыму псевдовыборы.

Соответствующей информацией поделился Центр национального сопротивления.

Уточняется, что в результате подрыва авто был убит один российский военный и еще двое получили ранения. Также Силами обороны успешно проведен ряд сбросов листовок над Донецком. В листовках размещен призыв к жителям оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы, организованные оккупантами.



Ранее "Курсор" писал о том, что российские спецслужбы готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины. Украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях, накануне проведения оккупантами псевдовыборов попросили сообщать о коллаборантах и фальсификации фейкового процесса.

Также мы сообщали, что аналитики назвали истинную цель проведения россией псевдовыборов на оккупированных территориях Украины. С начала сентября рф начала организацию так называемых выборов на оккупированных участках Украины, принуждая местных жителей участвовать в выборах в «парламенты» и «муниципальные советы» в этих новых регионах, которые они незаконно оккупировали.

— до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!