Психологи рассказали мужчинам, чего не стоит делать на первом свидании

Некоторые вещи для женщин недопустимы.

Порой маленькая оплошность со стороны мужчины на свидание может сразу испортить впечатление у женщины о нем. Специалисты рассказали, что именно вызывает у женщин недоумение и раздражение на первом свидании.

Об этом читайте в материале Styler.

Так, к примеру, признаваться в любви женщине на первой же встречи не стоит. Они в недоумении от таких поспешных чувств и могут воспринять кавалера, как человека с низким эмоциональным интеллектом. В этой ситуации они могут просто отказаться от дальнейших встреч с ним.

Также мужчинам не стоит торопиться с телесными прикосновениями. Даже обычные объятья могут быть лишними, если еще нет той степени близости. Физический контакт всегда должен быть согласован обеими сторонами. Стоит держать дистанцию, уважать личное пространство другого человека.

Еще вот такая фраза: "Чего хмурая такая? Улыбнись!". Некоторые мужчины уверены, что такая фраза покажет их заботу, внимание и беспокойство о настроении женщины, но на самом деле у большинства женщин такая фраза вызывает раздражение. Ведь никто не любит, когда ему указывают, что делать, что чувствовать и как выглядеть.

Кроме того, не будет уместным мужчине раздавать советы на первом свидание, а потому, прежде чем что-то объяснять своей спутнице или давать ей советы, задумайтесь - а действительно ли ей это нужно.

Ранее "Курсор" писал о том, что психологи дали три совета, как пережить расставание.