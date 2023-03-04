Путин готов обменять оккупированные территории Украины на Крым — британская разведка

Несколько месяцев подряд международные разведки сообщают, что президент рф владимир путин готовится к торгам в войне с Украиной.

По данным британской разведки, президент российской федерации* владимир путин якобы готов обменять оккупированные части Запорожской и Херсонской областей на Крым.

Подробнее об этом сообщает ряд Telegram-каналов.

Это связано, по мнению экспертов, с двумя целями: сохранить свое политическое влияние и избежать санкций со стороны Запада. В случае освобождения этих областей, путин может надеяться на отмену существующих санкций и улучшение отношений с Западом.

Речь идет о тех торгах, которые будет предлагать кремль в случае успешного весеннего контрнаступления ВСУ. Однако ранее украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно утверждал, что никаких торгов касательно территорий и украинский граждан не может быть, так как это нарушает Конституцию Украины — высший Закон, которые перечисляет все субъекты государства, и в список, в том числе, входит и Крым. А это означает, что изначально будет деоккупирована Херсонская область.

Многие военные эксперты считают, что ВСУ сначала отвоюют Крым, а после будут плавно продвигаться вглубь Донбасса, попутно освобождая Запорожскую область, для деоккупации Донецкой и Луганской областей. В этом случае, теория с торгами путина рушится, ведь украинская армия пойдет от обратного — сначала деоккупация Крыма, и только потом военный возврат Донбасса в состав Украины.

Ранее «Курсор» информировал, что на оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ. В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!