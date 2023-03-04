На оборону Бахмута направили элитные подразделения ВСУ — британская разведка

В спецведомстве опубликовали последние данные о ситуации на фронте.

Украинская оборона города Бахмут на Донбассе испытывает все более серьезное давление, в городе и вокруг него идут ожесточенные бои.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, силы регулярной российской армии и группы *»вагнера» продолжили наступление на северные окраины города, которые в настоящее время являются удерживаемым Украиной выступом, уязвимым для российских атак с трех сторон.

По данным британской разведки, Украина укрепляет этот район элитными подразделениями.

В то же время, за последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения Бахмута из города Часов Яр.

«Удерживаемые Украиной маршруты снабжения из города становятся все более ограниченными», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, война в Украине отбросила экономику россии на 25 лет назад. Судя по последним данным минфина, после почти года войны путина экономические проблемы, похоже, усугубляются. Цифры отмечают самый большой дефицит бюджета россии за первый месяц года как минимум с 1998 года.

«Курсор» писал о том, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов спрогнозировал военные действия, и внутриполитические события в самой российской федерации. А совсем недавно, глава ГУР сделал заявление о том, что у россии заканчиваются «инструменты войны», а значит, что вскоре произойдет финальная битва.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!