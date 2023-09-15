Путин идет в никуда, если думает, что мир привыкнет к войне - глава МИД Германии

Анналена Бербок провела совместную пресс-конференцию с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен заверили Украину в дальнейшей поддержке в ее оборонительной войне против россии*.

Об этом информирует портал Tagesschau.

«Мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем народ Украины до тех пор, пока он в нас нуждается», — заявил Бербок на совместной пресс-конференции с Блинкеном в Вашингтоне.

По словам главы МИД Германии, президент россии владимир путин «идет в никуда», если считает, что мир «привыкнет к войне, потому что есть другие проблемы».

В свою очередь Блинкен заявил, что "решительная поддержка" Украины со стороны США и десятков других стран будет продолжаться - как военная, экономическая, так и гуманитарная. Госсекретарь США поблагодарил Германию за «лидерство» в поддержке Киева.

«Германия является вторым по величине сторонником Украины в мире после США», - сказал политик.

Как сообщал Курсор, огромная полоса мин, установленных российскими военными на юго-востоке Украины, мешает украинским солдатам. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

«В настоящее время мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить эту просьбу не только как немцы, но и совместно с другими партнерами», — сказала политик.

Также мы писали о том, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, возможно ли падение режима российского диктатора владимир путина в ближайшем будущем. На вопрос, может ли она представить, что путина отстранят от власти, она ответила, что не имеет представления об этом.

"Ситуация именно такая. Мы не знаем, когда закончится эта война. Мы не знаем, что произойдет в россии. Потому что мы имеем дело не с демократической страной, каковой, к счастью, являемся мы", — сказала глава немецкого МИД.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!