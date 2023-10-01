Путин нацелился на уничтожение НАТО - The Telegraph

Глава кремля хочет атаковать НАТО с неожиданной стороны.

По той причине, что российский президент владимир путин* не добился того, что хотел от блицкрига в Украине, он изменил стратегию и теперь настроен на ослабление и развал НАТО. На данном этапе он ищет слабые стороны альянса.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя геополитическую ситуацию в Европе.

Благодаря тому, что Украина мужественно противостоит российской агрессии, непосредственная угроза для Польши и стран Балтии несколько снизилась, но теперь россия нацелилась на НАТО. Предположительно, новой точкой приложения дестабилизирующих усилий москвы станут Балканы, которые The Telegraph называет самым слабым флангом НАТО.

На прошлой неделе группа вооруженных сербов устроила засаду на косовский полицейский патруль, что в конечном итоге закончилось непродолжительным боем и смертью одного полицейского и трех сербов. Эту эскалацию называют одной из самых серьезных с 2008 года, и россия намеренна ей воспользоваться.

Россия уже активно использует в своих целях это событие в своей внешнеполитической риторике, обвиняя Запад в подогревании конфликта на Балканах. Этим путин стремится достичь трех целей: отвлечь Запад от Украины, укрепить позиции москвы в регионе и найти рычаги влияния на западные государства, шантажируя их угрозой эскалации конфликта в регионе.

"Настало время НАТО усилить свое присутствие в регионе и перевести россию в оборону", – пишет автор публикации.

Ранее "Курсор" писал о том, что экс-сотрудник Пентагона считает, что странам НАТО надо быть готовым к ядерному конфликту с россией.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!