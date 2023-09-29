Ядерные угрозы путина: экс-чиновник Пентагона выступил с предупреждением к НАТО

Уивер считает, что странам НАТО надо быть готовым к ядерному конфликту.

Экс-сотрудник Пентагона считает, что ядерный конфликт может наступить в момент, когда США будут отвлечены войной с Китаем из-за Тайваня, и американские силы будут разделены между двумя театрами военных действий, поэтому сдерживание использования россией* ядерного оружия против НАТО останется актуальной задачей даже после окончания войны в Украине.

Об этом написал бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Грегори Уивер в свой статье.

Он указал, что «вялые действия» армии рф в начале войны в Украине могут убедить некоторых членов НАТО, что будущую российскую угрозу можно сдержать, в первую очередь, путем превосходства НАТО в обычных вооружениях и укрепления сдерживания использования россией ядерного оружия в будущем конфликте.

«Это опасное заблуждение", - написал бывший высокопоставленный сотрудник. По его словам, решение президента рф владимира путина о вторжении продемонстрировало как высокую склонность к риску, так и глубокие просчеты в планировании процесса.

Он подчеркнул, что такое сочетание риска и ошибок вызывает крайнюю тревогу, особенно в сочетании с многократными угрозами ядерной эскалации со стороны рф».

Руководство НАТО, по его словам, должно понимать, что действия российских войск в Украине, вероятно, приведут к увеличению зависимости россии от ядерного оружия. В гипотетической будущей войне с НАТО рф, вероятно, почувствует необходимость использовать ядерное оружие на более ранних этапах конфликта либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения.

«Это означает, что сдерживание ограниченной ядерной эскалации со стороны рф станет еще более важной задачей, чем сдерживание российской агрессии с использованием обычных вооружений", - написал Уивер.

Курсор писал, что в россии назвали территорию для применения ядерного оружия.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!