Путин опять угрожал ударами по украинским АЭС и обвинил во всем Британию

Российский диктатор опять рассказал своим гражданам байки о подготовке нападения на р

Глава рф* владимир путин сегодня отличился очередным безумным заявлением. Диктатор сказал, что британские спецслужбы провоцируют россию наносить удары по украинским атомным электростанциям.

Путин во время своего выступления на "восточном экономическом форуме" рассказывал россиянам небылицы о том, как ФСБ якобы задержала неких диверсантов, якобы готовивших подрыв опоры ЛЭП рядом с одной из российских АЭС. По его словам, разрушение одной опоры каким-то образом должно было "нарушить деятельность энергетической установки". По его словам, диверсанты якобы были из состава "украинских спецслужб", а готовили их "британские инструкторы" по указанию "тех же самых американцев".

При этом главарь рф в привычной ему манере разразился угрозами, отметив, что украинцы просто не понимают кого провоцируют и в какие игры играют. Он добавил, что именно британцы своими указаниями ведут к тому, что рф будет вынуждена нанести удары по украинским атомным объектам.

"Я знаю, что после моих слов вой начнется там очередной "Это опять угрозы, ядерный шантаж" и так далее", – заявил Путин и отдельно подчеркнул, что "это полная абсолютная чистая правда, то что я сейчас сказал".

Добавим, что на Запорожской АЭС, которая принадлежит Украине и которую рф контролирует с марта 2022 года, уже несколько раз происходили полные отключения самой станции от внешней энергосети. По данным "Энергоатома", это было результатом действий оккупантов.В сентябре прошлого года россия нанесла ракетный удар по промзоне рядом с Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Тогда ракета упала всего в 300 метрах от реакторов.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

Также мы сообщали, что в Киеве спрогнозировали, когда и как закончится война в Украине. Война в Украине, по заявлению властей, будет окончена «скоро и внезапно». Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях «события будут иметь иной характер».

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!