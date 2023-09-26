Стороны "выразили удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества".

Во вторник, 26 сентября, состоялся телефонный разговор президента российской федерации владимира путина* с иранским лидером Ибрахимом Раиси.

Об этом сообщила пресс-служба кремля. Отмечается, что диалог состоялся по инициативе иранской стороны.

«Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем россии в 2024 году», говорится в сообщении.

Кроме того, стороны пообщались на тему ситуации в Нагорном Карабахе и проблематике нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

«Владимир путин информировал о деятельности российского миротворческого контингента, в том числе по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям, защите прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха. Президенты россии и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Также лидеры выразили удовлетворение конструктивным и взаимовыгодным характером российско-иранского сотрудничества.

«Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей, продвижение крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, расширение контактов по линии деловых кругов и туристических обменов», - рассказали в пресс-службе.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время выступления на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций затронул тему войны российской федерации в Украине. В частности, Нетаниягу напомнил, что "иранские дроны вызывают гибель невинных людей в Украине".

"Иран продолжает угрожать и заниматься ядерным шантажом", - подчеркнул глава правительства.

По словам Нетаниягу, пока он является премьер-министром, он будет "делать все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие".

Также мы писали о том, что россия и Иран укрепили военное сотрудничество.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!