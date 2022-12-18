Путин трижды переносил начало вторжения в Украину — разведка

Президент россии владимир путин* три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз это произошло в середине февраля 2022 года.

По его словам, путин несколько раз обсуждал дату вторжения с начальником генштаба валерием герасимовым и министром обороны сергеем шойгу.

«Фсб настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали герасимова к атаке», – сказал заместитель главы ГУР.

По словам Скибицкого, в конце концов герасимов подвергся давлению и одобрил операцию, но недооценил ситуацию.

«Тот факт, что российские части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и горючим всего на трое суток, показывает, как сильно они просчитались», — добавил замглавы украинского ГУР.

Как сообщал Курсор, Украину в войне с россией не интересует ни москва, ни санкт-петербург. В первую очередь, политика и тактика Киева рассчитаны на возвращение украинских территорий. Об этом в интервью французским телеканалам TF1 и LCI заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, на вопрос журналиста о том, когда могут возобновиться переговоры с россией, если сравнивать Вторую мировую войну, когда советские войска в 1945 году дошли до Берлина, глава украинского государства сказал, что «нас не интересует москва, нас не интересует санкт-петербург».

«Нас не заинтересуют чужие земли. Нас не интересует жизнь российской федерации. Нас интересует только наша земля. И мы хотим ее деоккупировать. Вот и все. Говорить с россией надо, с той россией, которая готова уважать нас. Которая готова разговаривать не оружием, а словами. Которая готова нам отдать по тому или иному пути наши законные территории согласно международному праву. Вот с такой россией можно будет говорить. Но не с нацистской», — заявил Зеленский.

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам Зеленского, владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!