Путин якобы встретился с кадыровым - в ISW пояснили, с какой целью

Они встретились на фоне слухов об ухудшении состояния здоровья кадырова.

Последнее время СМИ пишут, что главе Чечни рамзану кадырову* плохо, но официального подтверждения этому пока нет. Тем временем президент россии владимир путин решил публично показать свою приверженность кадырову.

Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW).

Именно с вышеупомянутой целью, по мнению специалистов, кремль и показал якобы встречу путина и кадырова 28 сентября. Ученые считают, что путин намеренно организовал все это на фоне слухов о состоянии главы Чечни и ухудшении имиджа кадырова из-за видео, где его сын избивает заключенного. В ходе встречи глава кремля "высоко оценил" действия чеченцев в Украине.

Стоит отметить, что последний раз путин встречался с кадыровым 23 марта. Как отмечают аналитики, тогда глава Чечни выглядел встревоженным. Сегодняшняя встреча, скорее всего, является попыткой кремля поддержать кадырова, в том числе после провалившегося бунта "вагнеровцев".

"Встреча путина с кадыровым, вероятно, ответ на проявления лояльности кадырова к путину после вооруженного восстания "вагнера" 24 июня и свидетельствует о готовности путина продолжать поддерживать кадырова, несмотря на последние события", - говорится в отчете.

Ранее "Курсор" писал о том, что СМИ узнали резонансные детали встречи путина с кадыровым. Для них это стало первой встречей с момента, когда кадыров разместил видео с избиением его сыном задержанного Никиты Журавеля. По словам кремлевского диктатора, они обсудили экономику и социальную сферу в Чечне.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!