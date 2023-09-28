Встреча путина и кадырова – СМИ узнали резонансные детали

Главаря чеченцев хватило лишь на 5 минут встречи под камерами, но на этом далеко не все.

Сегодня, 28 сентября, состоялась встреча президента *россии владимира путина и главаря чечни рамзана кадырова.

Для них это стало первой встречей с момента, когда кадыров разместил видео с избиением его сыном задержанного Никиты Журавеля. По словам кремлевского диктатора, они обсудили экономику и социальную сферу в чечне.

Кадыров отчитался о поддержке участников войны в Украине и сказал, что чечня является единственным регионом, который «собрал 5 полков и 3 батальона». Также он сказал, что чеченцам танки Abrams якобы "не страшны".

Вскоре после этого российские журналисты из "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на своего источника сообщили, что кадырова хватило лишь на 5 минут встречи с путиным под камерами. Пуловских журналистов попросили выйти из кабинета.

Так, кремлевский пропагандист павел зарубин опубликовал ролик, на котором видно, что часы путина показывают 12:48. У полной версии видео хронометраж составляет менее 4-х минут.

Причем разговор с кремлевским диктатором обрывался, а уже в продолжении кадыров выглядел не настолько бодрым. Вскоре после этого президентских операторов попросили покинуть помещение.

"Для понимания: чтобы пройти все кордоны охраны и выйти туда, где ловит хотя бы какая-то связь (рядом с Путиным, понятное дело, работают глушилки), передать флешки с видеокамер ответственному монтажеру, слить кадры и смонтировать нужный кусок видео уходит минимум 15 минут. Зная, в каком расслабленном режиме работают пуловские «журналисты», можно закладывать еще больше времени", – сказано в сообщении.

Первую запись со встречи разместили в 13.11. Сперва пропагандисты захотели сохранить интригу, разместив видео, где главаря "кадыровцев" показали лишь со спины. Полная версия, опубликованная в 13:22, интригу раскрыла и перед всеми показали улыбающегося кадырова.

Нюанс в том, что метаданные размещенных файлов показывают, что видео смонтировали на Macbook. Отмечается, что продукцию Apple запретили в государственных учреждениях, тем более в кремле, около месяца назад. В этом случае либо на видео кадыров месячной давности, или пропагандисты нарушают свои же правила.

Также "Курсор" сообщал, что легион "Свобода россии" вошел штурмом в белгородскую область рф.

Помимо этого СМИ узнали, как протекала болезнь кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!