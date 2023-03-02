Путиниста рамзана кадырова отравили — СМИ

О том, что у ярого поклонника владимира путина* рамзана кадырова проблемы со здоровьем, в сети говорят давно. Стоит отметить, что на ежегодном послании кремлевского диктатора, которое путин провозглашает каждый год перед наивысшими чиновниками рф, кадырова не было, что вызвало ряд вопросов. Ведь кадыров один из тех, кто яро поддерживает войну с Украиной, фактически являясь для главы рф «военным столпом».

В социальных сетях, в частности Telegram-канал «Адвокат права» информирует о том, что в Грозный прибыл доктор Ясин Ибрагим Эль-Шахат — главный нефролог из ОАЭ, имеющий 30-летний опыт работы. Согласно этой информации, он прибыл для лечения главы чечни рамзана кадырова, у которого якобы серьезные проблемы с почками.

По некоторым данным, причиной болезни Кадырова стала отравление, которое могло произойти в результате политических интриг и борьбы за власть в регионе. В то же время, другие источники утверждают, что глава чечни страдает хроническими заболеваниями почек, и его состояние ухудшилось из-за долговременного применения некоторых медикаментов.

Несмотря на разногласия в мнениях, одно известно точно — Кадырова не было на последнем заседании в Кремле, где он должен был присутствовать в качестве одного из региональных лидеров. Это вызвало некоторые вопросы со стороны российских СМИ и экспертов. В настоящее время, состояние главы Чечни остается неизвестным, и власти региона не комментируют эту ситуацию.

Ранее «Курсор» информировал, что известный международный консультант и бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки рф*, Сергей Жирнов, заявил, что владимир путин реально боится рамзана кадырова и не желает оставаться с ним наедине в кабинете.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!