Бывший агент КГБ рассказал, почему путин боится кадырова

Мировое сообщество считает, что у путина и кадырова максимально дружеские отношения, но оказывается это далеко не так.

Известный международный консультант и бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки рф*, Сергей Жирнов, заявил, что владимир путин реально боится рамзана кадырова и не желает оставаться с ним наедине в кабинете.

Подробнее об этом информирует сайт comments.

По словам Жирнова, кадыров может легко задушить путина просто голыми руками, и это вызывает у кремлевского вождя физический страх. Однако, Жирнов подчеркнул, что кадыров не является верным псом путина, а скорее просто отморозком, готовым на любые преступления внутри страны.

При этом эксперт отметил, что кадыров живет за счет дани, которую получает из бюджета рф, и без этой поддержки он не сможет прожить и дня в Чечне. Поэтому, несмотря на страх перед кадыровым, Путин вынужден поддерживать его власть, а кадыров вынужден терпеть путина.

Кроме того, Жирнов прокомментировал сообщения российских СМИ о том, что кадыров «наехал» на глав регионов россии, которые сообщают о больших потерях рф на войне против Украины. По словам Жирнова, кадыров перессорился со всеми, в том числе со спецслужбами, и это было не только сейчас, во время войны, но и раньше.

Ранее «Курсор» информировал, что глава Чечни рамзан кадыров хочет создать свою частную военную компанию.

Напоминаем, что в начале войны в Украине путин приказал кадырову убить Зеленского. В начале полномасштабной войны в Украине президент российской федерации владимир путин приказал чеченскому лидеру рамзану кадырову занять правительственные кварталы в Киеве и убить президента Украины Владимира Зеленского.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!