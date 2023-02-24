Растение-паразит оказалось эффективным средством против рака — ученые

В ходе испытаний выяснилось, что препарат с экстрактом омелы может замедлить прогрессирование болезни.

Вечнозеленое растение-полупаразит Омела, которое можно встретить на ветках разных лиственных пород деревьев, оказалась ценной для медицины. Экстракт этого растения может помочь ученым эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.

Об этом пишет Cancer Research Communication.

Омела сильно повреждает деревья и потому считается вредителем, тем не менее ее издавна использовали в традиционной медицине для лечения заболеваний нервной системы типа истерии и эпилепсии. Однако, как показали недавние исследования, она крайне эффективна также в терапии пациентов с раком.

Ученые исследовали влияние внутривенного введения экстракта омелы белой 21 пациенту с устойчивой формой рака или онкологическим заболеванием на поздней стадии. Целью этого небольшого клинического испытания первой фазы было лишь оценить безопасность омелы для раковых больных и установить его безопасную дозу. Безопасная доза, по оценкам экспертов, составляла 600 миллиграмм при внутривенном введении трижды в неделю, отметили эксперты. Когда ученые заметили первые позитивные изменения, они решили увеличить дозу и интенсивность введения препарата.

В общей сложности эксперимент длился 15 недель. Ученые с удивлением отметили, что у пяти пациентов болезнь стабилизировалась и не прогрессировала в течение всего этого срока. У трех испытанных опухоли даже уменьшились в размере.

Ученые называют такие результаты очень обнадеживающими. Однако теперь потребуются дальнейшие исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть экстракт омелы на опухоли, а также установить его механизмы.

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