Врач назвала лучшие чаи для укрепления иммунитета

В их составе содержится много витаминов и микроэлементов.

В осенне-зимний период необходимо заняться укреплением своего иммунитета, потому что в холодное время года очень легко подхватить простуду, грипп или другое заболевание. Улучшить защитные функции организма можно с помощью вкусного чая.

Врач Мария Вороненко на своем Telegram-канале рассказала, какие именно напитки стоит сейчас употреблять, чтобы улучшить состояние здоровья.

Специалист рекомендует чай из облепихи с медом и корицей, поскольку такой напиток улучшает метаболизм и оказывает положительное влияние на состояние кожи. Чтобы его приготовить, нужно взять 100 г облепиховых ягод, 2 палочки корицы, 2 ч. л. меда и кипяток. Ягоды переберите, промойте и начните их, добавьте палочки корицы и залейте крутым кипятком. Дать настояться 5 минут.

Также укрепить иммунитет можно с помощью шиповникового чая. Им лечат простуду, тошноту, нарушение функций желудочно-кишечного тракта. Чтобы приготовить целебный напиток в домашних условиях, возьмите 2-3 ложки измельченных сухих плодов шиповника и залейте 2 литрами кипятка. Дайте настояться в термосе минимум пол часа.

Еще в том деле поможет чай из имбиря. Этот напиток выводит токсины, провоцирует обмен веществ, содействует похудению. Возьмите свежий очищенный или сухой перемолотый корень имбиря. На 1 чашку чая нужно тонко нарезать кусочек корешка имбиря длиной примерно 1 см. Залейте крутым кипятком, дайте настояться 5-10 минут.

«Курсор» писал ранее, что эксперты провели исследования и установили, что нет никаких доказательств того, что можно повредить своему здоровью, если не употребить чай почти сразу же после заваривания.