Разведка Британии рассказала о главной проблеме российской армии в Украине

Точнее, это одна из главных проблем, которая может помешать россии победить в войне с Украиной.

Дело в том, что российские войска в Украине не получают обещанных руководством зарплат и премий. При этом именно ради денег согласились воевать в Украине большинство российских солдат. Однако в россии* возникли проблемы с выплатами обещанных средств.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Британской разведке известно, что доход российских оккупантов состоит из «скромной» основной зарплаты, разнообразной системы «бонусов» и надбавок, но они их не всегда получают. По всей видимости, это связано с неэффективной военной бюрократией, необычным правовым статусом «специальной военной операции» и откровенной коррупцией среди командиров, уверены в разведке.

Помимо проблем с выплатами есть и другие. Так, к примеру, российские командование не обеспечивает солдат базовыми вещами — формой, оружием и пайками. Сообщается, что это существенно повлияло на боевой дух войск рф*.

Ранее «Курсор» писал о том, что существования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под угрозой из-за действий рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!