Россия стала причиной недееспособности ОДКБ

Эта организация была создана с целью «укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защите на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств–членов». Государства–члены, состоящие в ОДКБ, должны бороться «с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией». Однако на деле все не так, по словам украинского ученого Евгения Цыбуленко.

Об этом пишет «ICDS».

ОДКБ не способна четко выполнять декларируемые задачи, а потому альтернативой НАТО ее сложно назвать. У этой организации отсутствует главный атрибут — нет автоматизированной системой взаимопомощи. Это видно в кризисных ситуациях. К тому же, россия*, как источник военно-технической помощи, со временем может лишиться монополии, что скажется на престижности ОДКБ в целом.

Война в Украине уже доказала стратегическую, оперативную и тактическую слабость россии*. Она является агрессором и находится сейчас под давлением жестких международных санкций, что, в свою очередь, сказалось на репутации россии* и в рамках ОДКБ. Россия больше не может быть единственным гарантом безопасности для стран ОДКБ. А саму организацию теперь следует рассматривать только лишь как гарантию сохранения на постсоветском пространстве военных объектов рф*.

Практически все российские интеграционные проекты и попытки выстраивания альянсов бывших советских республик провалились.

Ранее «Курсор» писал о том, что россия грозится признать США стороной войны в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!