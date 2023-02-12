Разведка Британии: За последние две недели рф понесла наибольшие с начала войны потери

В спецслужбе объяснили, с чем это связано.

Британские разведчики опубликовали последние данные по потерям россии в войне против Украины. В спецслужбе заявили, что за последние несколько недель оккупанты понесли самые большие потери за все время боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

Как отметили в ведомстве, британские разведчики не могут проверить информацию, публикуемую Генштабом ВСУ, но тенденции, иллюстрирующие данные Украины, вероятно, точны. Так, средний показатель за последние семь дней составил 824 жертвы среди российских военных в день, что в четыре раза превышает показатель, сообщенный за июнь-июль 2022 года.

В разведке Британии подчеркнули, что рост потерь россиян может быть связан с рядом факторов. Среди них — нехватка подготовленных профессионально кадров, координации и ресурсов на фронте. В пример этого разведчики отмечают ситуацию в Угледаре и Бахмуте.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери россиян составляют:

кадровый состав — ликвидировано около 137780 (+900) человек;

танки — 3280 (+13) ед.;

боевые бронемашины — 14 6488 (+14) ед.;

артиллерийские системы — 2287 (+17) ед;

РСЗВ — 465 (+2) ед.;

самолеты — 296 (+1) ед.;

вертолеты — 286 (+0) ед.;

оперативно-тактический уровень БПЛА — 2007 (+10);

крылатые ракеты — 857 (+0);

корабли/лодки — 18 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны -5148 (+14) ед.

Напомним, в Минобороны Украины заявили, что лишили россию «господства» в Черном море. Украинские войска полностью заблокировали российским оккупантам доступ к Одессе с акватории Черного моря. Сейчас там несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!