Разведка информирует, что россия готовит ряд фейков для дискредитации Украины

Методы россии* не изменились в течение года — пропаганда, создание фейков и дискредитация высшего политического и военного руководства Украины. Неизменным является и то, что люди научились фильтровать информацию.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало, что в ближайшее время кремль будет пытаться использовать украинских журналистов для проведения информационных и психологических операций. Разведка считает, что будет произведен масштабный вброс агрессором фейковых новостей. Считается, что комплексные дискредитационные мероприятия будут произведены с целью подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров.
Таким образом, российские спецслужбы от имени западных СМИ будут обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять данные о состоянии экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины. В кремле рассчитывают уменьшить военную помощь западных партнеров, а также собрать стратегически важную информацию об Украине.
Напомним, что россия отменила обмен пленными с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!