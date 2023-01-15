Разведка информирует, что россия готовит ряд фейков для дискредитации Украины

Из-за ряда неудач россия придумывает новые способы, как усилить свои позиции на фронте и в будущих переговорах, и как подорвать доверие мира к самой Украине

Методы россии* не изменились в течение года — пропаганда, создание фейков и дискредитация высшего политического и военного руководства Украины. Неизменным является и то, что люди научились фильтровать информацию.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины проинформировало, что в ближайшее время кремль будет пытаться использовать украинских журналистов для проведения информационных и психологических операций. Разведка считает, что будет произведен масштабный вброс агрессором фейковых новостей. Считается, что комплексные дискредитационные мероприятия будут произведены с целью подрыва доверия к Украине со стороны западных партнеров.

Таким образом, российские спецслужбы от имени западных СМИ будут обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять данные о состоянии экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины. В кремле рассчитывают уменьшить военную помощь западных партнеров, а также собрать стратегически важную информацию об Украине.

Напомним, что россия отменила обмен пленными с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!