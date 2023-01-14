Россия отменила обмен пленными с Украиной

Подконтрольные россии ресурсы распространяют в медиапространстве вражеские нарративы, которые фактически призывают к капитуляции Украины в войне против агрессора.

Российская федерация* отменила запланированный на 14 января очередной обмен пленными с Украиной.

Об этом сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Отметим, что сегодня был запланирован очередной обмен пленными с российской стороной. Однако в последний момент он был отменен по инициативе россиян. О причинах такого решения не сложно догадаться», — говорится в сообщении.

В штабе заявили, что россия активизировала спецоперации, призванные расшатывать общественные настроения в Украине. Так, враг использует как информационные поводы мероприятия, организованные в поддержку военнопленных.

«К сожалению, сегодняшняя акция на Майдане Независимости не стала исключением. Подконтрольные россии ресурсы распространяют в медиапространстве вражеские нарративы, которые фактически призывают к капитуляции Украины в войне против агрессора. Так, кремлевские медиаресурсы уже распространили сообщения, что на акции в Киеве якобы требовали «прекратить боевые действия и начать переговоры с Россией», а также «обратились к посольствам с требованием прекратить поставки вооружения», — отмечают в штабе.

Как сообщал Курсор, утром в субботу, 14 января, в центре Киева прозвучали четыре взрыва. Мэр украинской столицы Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева, на восточном берегу реки.

Кличко также добавил, что обломки ракеты упали в Голосеевском районе Киева, на западном берегу реки. Сейчас там вспыхнул пожар.

Глава Киевской области сообщил, что в результате утренней атаки на Киевщине повреждены 18 частных домов. По его словам, повреждены крыши и окна.