Разведка США рассказала о своем участии в подготовке контрнаступления ВСУ

Украинские власти решили, что, поделившись информацией с США, они смогут получить больше поддержки, и оказались правы. Высокопоставленные украинские чиновники усилили обмен разведданными со своими американскими коллегами, когда начали планировать контрнаступление, которое было более чем успешно на северо-востоке страны в последние дни.

Об этом пишет «The New York Times».

В сообщение западных СМИ сказано, что на протяжении всей войны Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях. По мнению американских официальных лиц, помощь их разведки сыграла ключевую роль в планировании и осуществлении контрнаступления.

По словам Мика Малроя — бывшего сотрудника Пентагона и офицера ЦРУ, — украинские войска продвигаются быстрее, чем того можно было ожидать.

«Сейчас для украинской армии настало время использовать любую возможность, чтобы ослабить и уничтожить российскую боеспособность», — уверен он.

Стоит отметить, что многие действующие и бывшие чиновники США высоко оценили тщательную подготовку Украины к контрнаступлению. Однако они считают, что рано говорить о том, смогут ли украинские военные продолжать наступление в том же темпе. Ведь и они понесли существенные потери и страдают от нехватки артиллерийских снарядов.

Ранее «Курсор» писал о том, что в США назвали главную ошибку путина. Он хотел прибрать к своим рукам сразу несколько украинских областей, но столкнулся с массой сложностей.