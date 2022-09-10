В США назвали главную ошибку путина

Путин путем масштабного вторжения российских войск на территорию Украины хотел прибрать к своим рукам сразу несколько областей, но столкнулся с массой сложностей.

Планируя полномасштабное вторжение в Украину, российский президент владимир путин* наверное даже мысли не допускал, что в итоге проиграет каждую сделанную им ставку. Соответствующее заявление сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом пишет «Главком».

По мнению Блинкена, путин* этим вторжением хотел показать российское военное могущество, но сейчас он вынужден обращаться в Северную Корею и Иран для необходимых поставок российской армии. Также путин ошибался, когда думал, что народ Украины разделен и его будет легко интегрировать в россию*. В действительности украинцы дали ему решительный отпор, которого он не ожидал, и в этом он проиграл.

При этом продолжают расти возможности Вооруженных сил Украины, которые увеличиваются благодаря военному руководству страны, мужеству украинских защитников и поддержке союзников и партнеров.

«Путин рассчитывал на то, что впоследствии западные страны снизят экономическое давление на Россию. Однако союзники объединились на фоне российских угроз, чтобы усилить экономические санкции, которые влекут за собой серьезные последствия для российской экономики. Россия уже не может поддерживать, не говоря уже о модернизации, ключевых секторах экономики, от производства авто до военного экспорта. Они не могут заменить оружие, которое уже использовали в Украине», – заявил он.

«Путин уже проиграл все свои ставки», — добавил Блинкен.

Несмотря на это чиновник не видит у путина* готовности к переговорам по прекращению войны.

Ранее «Курсор» писал о том, что по словам путина, россия ничего не потеряла в глобальной конфронтации с США из-за конфликта в Украине.