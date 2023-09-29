Девочка, которой всего один год, уже настоящий гурман.

Маленькая Салли явно разбирается в гастрономических трендах. Только посмотрите, как ребенок закатывает глаза от удовольствия. Это видео собрало миллионы просмотров.

Об этом пишет lady.kyiv.ua.

Мама ребенка опубликовала в TikTok ролик, где Салли знакомится с новым блюдом. На кадрах видно как девочка пробует пиццу и закатывает глаза от удовольствия. В комментариях многие пользователи умилились и признались, что отлично понимают малышку.

Видео с бесподобной реакцией этой крохи сразу же стало вирусным. Оно набрало уже более 8 миллионов лайков и более 40 миллионов просмотров.

Ранее "Курсор" писал о том, что диетолог рассказала, сколько кусочков пиццы можно съедать в день.