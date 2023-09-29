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Реакция маленькой девочки на пиццу сделала ее звездой сети

14:26, Сегодня
Мировые новости
пицца на тарелке фото
Фото: pixabay.com
Девочка, которой всего один год, уже настоящий гурман.

Маленькая Салли явно разбирается в гастрономических трендах. Только посмотрите, как ребенок закатывает глаза от удовольствия. Это видео собрало миллионы просмотров.

Об этом пишет lady.kyiv.ua.

Мама ребенка опубликовала в TikTok ролик, где Салли знакомится с новым блюдом. На кадрах видно как девочка пробует пиццу и закатывает глаза от удовольствия. В комментариях многие пользователи умилились и признались, что отлично понимают малышку.

Видео с бесподобной реакцией этой крохи сразу же стало вирусным. Оно набрало уже более 8 миллионов лайков и более 40 миллионов просмотров.

@daddyvsdoctor Love at first bite: @oh_shoot_girl #DaddyvsDoctor #NationalPizzaDay #parentingtips #podcast #baby #kids ♬ original sound - Daddy vs. Doctor

Ранее "Курсор" писал о том, что диетолог рассказала, сколько кусочков пиццы можно съедать в день.

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