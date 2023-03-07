Диетолог рассказала, сколько кусочков пиццы можно съедать в день

По ее словам, пицца может попасть в ежедневную диету, но есть нюанс.

Пицца – популярное и вкусное блюдо, но злоупотреблять им не стоит. При отсутствии проблем с метаболизмом врач-диетолог Маргарита Королева говорит, что есть пиццу можно хоть каждый день, но не более одного кусочка.

Об этом пишет Storinka.

По словам специалиста, все конечно же зависит от наполнения итальянского хрустящего лакомства. Желательно, чтобы продукты были качественными, натуральными и без большого количества соли, а тесто стоит выбирать тонкое. Сверху лучше разместить некалорийные продукты, чтобы они были легкие для переваривания.

Маргарита Королева отметила, что лучше выбирать пиццу без майонеза и колбасы, вместо этого, лучше отдать предпочтение мягким сырам, грибам, свежим травам. Эта начинка будет идеальной для тех, кто не готов отказаться от пиццы, но хочет оставаться в форме.

«Курсор» писал ранее, что продукты с высокой степенью переработки вызывают такое же сильное привыкание и вред, как сигареты или алкоголь. По данным исследователей, самые опасные продукты — это пончики, сладкие хлопья, пицца, потому что они вызывают компульсивное употребление и изменяющее воздействие на мозг.

Еще мы писали, что многие люди стараются ограничить в рационе жирную пищу, потому что она способна, как минимум, навредить фигуре. Но результаты нового исследования показывают, что ее употребление может принести и пользу организму.

Напомним, что частое употребление вкусной, но вредной пищи с высоким содержанием жира и углеводов меняет работу гиппокампа. Его свойства меняются таким образом, что человеку становиться трудно вернуться к обычной еде.