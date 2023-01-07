Ребенок выстрелил в учительницу в США

Полиция заявила, что это была не случайная стрельба.

6-летний ученик застрелил учителя во время ссоры в начальной школе Вирджинии (США). Об этом сообщает CBS News.

Начальник полиции Ньюпорт-Ньюса Стив Дрю заявил, что это была не случайная стрельба. В результате инцидента в начальной школе Ричнек никто из учеников не пострадал.

30-летняя учительница получила опасное для жизни огнестрельное ранение и была доставлена ​​в больницу. Мальчика взяли под стражу. По его словам, в инциденте больше никто не участвовал.

Утверждается, что 6-летний выстрелил из пистолета в одном из классов школы. Мэр Филлип Джонс сказал, что инцидент «ранит мое сердце».

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