В Иерусалиме за вандализм на христианском кладбище арестовали подростков

Оба подозреваемых будут находиться под длительным арестом.

Израильская полиция арестовала подозреваемых в вандализме на христианском кладбище у горы Сион в Иерусалиме. Ими оказались подростки в возрасте 14 и 18 лет.

Об этом пишет i24news.tv.

На записях, полученных полицией от представителей церкви видно, как два человека заходят на территорию кладбища и начинают совершать акт вандализма в отношении надгробий и могил. На место были отправлены следователи и криминалисты, которые занялись сбором доказательств.

Позже были установлены личности подозреваемых, их уже арестовали и они будут находиться под длительным арестом в магистратском суде.

Шеф полиции отметил, что любой акт вандализма в отношении религиозных объектов подрывает жизненный уклад, существующий в Иерусалиме для представителей всех религий и вероисповеданий. С нарушителями полиция будет бороться бескомпромиссно.

«Курсор» писал ранее, что полиция разыскивает двух человек, обвиняемых в акте вандализма в Доме Гиллеля возле Университета Цинциннати. По словам правоохранителей, инцидент произошел около 2 часов ночи 4 декабря. Камеры наблюдения зафиксировали, как двое мужчин портят грядки и забрасывают здание землей.

Еще мы писали, что неизвестными вандалами разгромлено кладбище евреев в Стамбуле. Разрушены 40 надгробий. Происшествие случилось непосредственно во время визита американского президента в Израиль.