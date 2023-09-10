Редкий еврейский молитвенник многовековой давности продали на аукционе в Великобритании за огромную сумму

Этот молитвенник превзошел все ожидания на аукционе.

Старинный еврейский молитвенник был продан на аукционе за цену, в несколько раз превышающую ожидаемую, что повергло в шок даже самих продавцов, которые оценили его «случайно» вместе с книгой о Гарри Поттере. Том оценили в сумму от 5000 до 10 000 фунтов стерлингов, но продали в итоге за 57 000 фунтов стерлингов.

Об этом пишет "The Times of Israel".

Вместе с премией покупателя общая уплаченная цена составила 71 250 фунтов стерлингов. Продать молитвенник решили учителя-пенсионеры Сьюзен и Мартин Уилсоны из Камбрии, на северо-западе Англии. На титульном листе изображены Моисей с двумя скрижалями Десяти Заповедей и его брат Аарон в одежде Первосвященника. Содержание книги включает субботние гимны, молитву Новолуния и хвалебные песни.

Уилсоны взяли книгу о Гарри Поттере на оценку аукциониста Хэнсона, а том на иврите принесли с собой лишь в последнюю очередь.

«Мы продавали книгу о Гарри Поттере вместе с Хэнсонсом и случайно взяли с собой молитвенник, чтобы показать эксперту по их книгам Джиму Спенсеру», — сказал Мартин, который был шокирован тем, как в итоге все обернулось.

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