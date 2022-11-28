Редкий случай: в Мексике родилась девочка с 6-сантиметровым хвостом

В Мексике в больнице в Нуэво-Леоне на свет появилась здоровая малышка, но с 6-сантиметровым «хвостом», который был покрыт кожей и тонкими волосками.

Об этом пишет Daily Mail.

В медицине данное явление довольно редкое, дети с рожденными «настоящими хвостами» встречались менее 200 раз в мире. Исследователи считают, что все малыши развиваются в утробе матери из эмбриональных хвостов, но потом они всасываются в тело, образовывая копчик. Но есть редкие случаи, когда этого не происходит.

Ученые объяснили, что есть «псевдохвосты», которые возникают из-за проблем с позвоночниками и опухолями и встречаются они чаще, чем «настоящие». Последние состоят из мышц, кровеносных сосудов и нервов. У рожденной девочки как раз был такой «хвост».

Известно, что девочка родилась в результате кесарева сечения. Ее родители были здоровы, однако медики быстро заметили 5,7-сантиметровый отросток. Они сразу же провели дополнительные обследования и выяснили, что нарост не является следствием проблем с позвоночником.

Исследователи отмечают, что малышка родилась доношенной, здоровой и проблем во время беременности не наблюдалось. Пара воспитывает старшего сыны, и он родился совершенно здоровым.

Медики рассказали, что могли пассивно двигать «хвост», не вызывая у девочки боли, но потом они провести тест на реакцию, уколов отросток иглой и новорожденная заплакала.

Результаты обследований не показали никаких отклонений у малышки, ее выписали из больницы, а позже, когда заметили, что «хвост» немного увеличивается в длине, провели успешную операцию по его удалению.

«Курсор» писал ранее, что девочка, внутри которой было восемь эмбрионов, появилась на свет в частной больнице в Индии, районе Рамгарх (штат Джаркханд) и стала настоящей сенсацией в медицинском мире.