"Реинкарнация божества": в Индии родилась девочка с редким генетическим дефектом

Несмотря на аномалию, ребенок абсолютно здоровый.

В штате Раджастхан (Индия) на свет появилась девочка, у которой 26 пальцев, по семь на каждой руке и по шесть на ногах.

Об этом пишет Daily Star.

Медики объяснили это явление редким генетическим дефектом, в то время, как семья новорожденной считает девочку "реинкарнацией индуистского божества". Родственники ребенка провели параллель с образом богини Дурги, которую изображают в виде молодой девушки с множеством рук.

По их словам, недалеко от места, где родилась девочка, находится храм этого божества. Неизвестно, будут ли удалены лишние пальцы. Врачи утверждают, что девочка находится в отличном состоянии, опасности для ее жизни нет.

"В наличии 26 пальцев нет никакого вреда, но это генетическая аномалия. Девочка абсолютно здорова", — сказал один из врачей.

В медицине это заболевание называется полидактилией. Оно встречается примерно у одного из 500-1000 детей. Однако обычно поражается только одна конечность, что делает данный случай особенно редким.

"Курсор" писал ранее, что девочка, родившаяся в Бразилии, шокировала врачей, когда они заметили шестисантиметровое образование, торчащее из ее спины.