В Бразилии родилась девочка с 6-сантиметровым хвостом: медики показали фото

Врачи обнаружили хвост из мягких тканей на месте, где встречаются позвоночник и таз.

Девочка, родившаяся в Бразилии, шокировала врачей, когда они заметили шестисантиметровое образование, торчащее из ее спины. Случай с медицинской аномалией был опубликован в Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

Согласно исследованию, spina bifida (расщелина позвоночника) — врожденная аномалия, вызванная неправильно развивающимся спинным мозгом ребенка, — присутствовала у девочки при рождении. Состояние привело к образованию щели в ее позвоночнике, что, вероятно, привело к росту хвоста. Покрытый кожей придаток, растущий на ее спине, хирурги быстро удалили во время операции.

По словам авторов исследования, мать ранее не употребляла наркотики или не болела, и ребенок родился в срок.

Baby Girl With 6-Centimetre Tail Born In Brazil https://t.co/nIIyOQZnLZ pic.twitter.com/IDH275yyTs — NDTV News feed (@ndtvfeed) February 19, 2023

Врачи осмотрели ребенка и обнаружили хвост из мягких тканей, формирующийся в области соединения позвоночника и таза. «При физическом осмотре был обнаружен 6-сантиметровый хвост мягкой ткани, покрытый кожей, растущий из пояснично-крестцовой области», — отмечают авторы в исследовании.

Младенец прошел МРТ, которое показало местное дермальное синусное отверстие, многослойный тканевой канал и небольшое нарушение в ее позвоночнике с волокнистым кабелем. «С обнаружением спинальной дисрафии случай был диагностирован как человеческий псевдохвост», — указали исследователи.

Ребенку сейчас три года, и операция не оказала на нее длительного воздействия. Авторы отметили: «Пациентке в настоящее время 3 года, и она проходит тщательное длительное наблюдение. За этот период у нее было три эпизода инфекции мочевыводящих путей, которые были успешно вылечены антибиотиками».

Теперь она может ходить без каких-либо осложнений после операции.

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