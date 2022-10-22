Рентгеновский снимок обломков космического взрыва, убивающего звезды, раскрыл магнетический сюрприз

Астрономы использовали космическую обсерваторию NASA IXPE и нанесли на карту поляризованные рентгеновские лучи от Кассиопеи А, останки массивной звезды, которая стала сверхновой.

Результаты новых исследований об обломках звезды, известной как Кассиопея А (Cas A), могут пролить свет на природу молодых остатков сверхновых и их магнитных полей, которые ускоряют частицы почти до скорости света.

Об этом сообщает 22 октября NASA.

Астрономы впервые измерили и нанесли на карту поляризацию рентгеновских лучей, исходящих от остатков далекой взорвавшейся звезды. Полученные данные представляют собой новый способ реконструкции взрывной гибели массивных звезд по мере их превращения в сверхновые — процесса, который засеивает вселенную элементами, которые становятся строительными блоками звезд следующего поколения.

IXPE Measures Exploded Star Remains | NASA https://t.co/D8wsr32qau These speedy shock waves are one of the reasons the Cassiopeia A (Cas A) supernova remnant was chosen to be our Imaging X-ray Polarimetry Explorer’s (IXPE) first observed object. pic.twitter.com/Q2sCsvixz0 — matiere* (@matiere) October 22, 2022

Специалисты собрали рентгеновские данные из Cas A, расположенного на расстоянии 11 000 световых лет в созвездии Кассиопеи, с помощью космической обсерватории Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE). Первый объект, за которым IXPE начал наблюдать после запуска в декабре 2021 года, Cas A, был выбран поскольку, ударные волны, генерируемые породившей его сверхновой, являются одними из самых быстрых в Млечном Пути.

Ударные волны были созданы, когда у массивной звезды закончилось топливо для ядерного синтеза , и она больше не могла противостоять гравитационному коллапсу. Когда ядро звезды разрушилось, это вызвало взрыв массивной сверхновой и отправило ударные волны через то, что когда-то было внешними слоями звезды.

Свет от разрушения этой массивной звезды и образования обломков Cas A шириной около 29 световых лет пронесся над Землей более 300 лет назад. В экстремальных условиях вокруг остатков сверхновых, таких как Cas A, магнитные поля захватывают заряженные частицы, такие как электроны и протоны, и разгоняют их до скоростей, приближающихся к скорости света. Частицы, несмотря на свою сверхскорость, заперты вокруг остатков сверхновых, движущихся по искривленным траекториям.

Теперь, благодаря данным IXPE, астрономы могут измерить эту поляризацию рентгеновского излучения. Таким образом, удалось раскрыть секреты магнитных полей вокруг Cas A.

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