Рентгеновский снимок обломков космического взрыва, убивающего звезды, раскрыл магнетический сюрприз

Результаты новых исследований об обломках звезды, известной как Кассиопея А (Cas A), могут пролить свет на природу молодых остатков сверхновых и их магнитных полей, которые ускоряют частицы почти до скорости света.

Об этом сообщает 22 октября NASA.

Астрономы впервые измерили и нанесли на карту поляризацию рентгеновских лучей, исходящих от остатков далекой взорвавшейся звезды. Полученные данные представляют собой новый способ реконструкции взрывной гибели массивных звезд по мере их превращения в сверхновые — процесса, который засеивает вселенную элементами, которые становятся строительными блоками звезд следующего поколения.

