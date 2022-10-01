Астрономы нашли самую старую звезду во Вселенной

Возраст расположенной всего в 6000 тысячах световых лет от Земли звезды, по предварительным меркам ученых, составляет почти 13,7 миллиарда лет.

Группа астрономов из Австралийского национального университета объявила о том, что обнаружила самую старую из известных звезд во Вселенной. Она образовалась вскоре после Большого взрыва.

Сейчас этой звезде около 13,7 миллиарда лет, говорит член команды исследователей профессор Майк Бессел, работавший на пару с доктором Стефаном Келлером из Исследовательской школы астрономии и астрофизики при Австралийском национальном университете. Подобные звезды встречались ранее ученым в соотношении одна на миллион.

Ученые уверены, что их находки помогут лучше понять идею того, какой была Вселенная в своей ранней стадии формирования и лучше изучить состав первых звезд. Со слов исследователей композиция новой обнаруженной звезды говорит о том, что изначально ее масса составляла 60 масс нашего Солнца.

Ученые объясняют: для образования звезды, подобной нашему Солнцу, необходимо иметь базовые ингредиенты: водород и гелий, оставшиеся от Большого Взрыва, а также невероятный объем железа, масса которого в общем итоге будет равна примерно 1000 массам нашей Земли. Но для появления же подобной древней звезды необходим всего лишь астероид, богатый железом и углеродом, размером с Австралию. Такие различия открывают новые знания о природе первых звезд, а также о том, как они погибли, говорят специалисты.

Обнаружение древней звезды было подтверждено Магеллановым телескопом, расположенным в Чили, добавили ученые.

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