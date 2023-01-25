Reuters опубликовало краткий список стран, готовых отправить танки в Украину

11:51, Сегодня
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Фото: Depositphotos.com

Заявление США и Германии ожидается позднее сегодня.

Агентство Reuters опубликовало краткий справочник стран, готовых отправить танки в Украину. Заявление США и Германии ожидается позднее сегодня.

  • США: официальные лица говорят, что Вашингтон готов отправить десятки своих боевых танков M1 Abrams, изменив свою прежнюю позицию.
  • Германия: источники сообщают, что канцлер Олаф Шольц принял решение отправить боевые танки Leopard 2. По их словам, он также позволит другим странам отправлять свои.
  • Великобритания: 14 января британское правительство объявило, что отправит эскадрилью или 14 своих боевых танков Challenger 2.
  • Польша: Варшава заявила, что готова отправить до 14 своих танков Leopard 2, и настаивает на том, чтобы Берлин одобрил этот шаг.
  • Норвегия: правительство рассматривает возможность отправки некоторых своих танков Leopard, сообщают газеты.
  • Финляндия: заявила, что может пожертвовать Украине небольшое количество танков Leopard 2, если более широкая группа европейских стран также решит сделать это, но это будет зависеть от одобрения Берлина.

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