Reuters опубликовало краткий список стран, готовых отправить танки в Украину

Агентство Reuters опубликовало краткий справочник стран, готовых отправить танки в Украину. Заявление США и Германии ожидается позднее сегодня.

США : официальные лица говорят, что Вашингтон готов отправить десятки своих боевых танков M1 Abrams, изменив свою прежнюю позицию.

Германия : источники сообщают, что канцлер Олаф Шольц принял решение отправить боевые танки Leopard 2. По их словам, он также позволит другим странам отправлять свои.

Великобритания : 14 января британское правительство объявило, что отправит эскадрилью или 14 своих боевых танков Challenger 2.

Польша : Варшава заявила, что готова отправить до 14 своих танков Leopard 2, и настаивает на том, чтобы Берлин одобрил этот шаг.

Норвегия : правительство рассматривает возможность отправки некоторых своих танков Leopard, сообщают газеты.