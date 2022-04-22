РФ выгнали еще из одной международной организации

За лишение россии статуса постоянного наблюдателя в организации проголосовали 25 стран, восемь воздержались и одна страна не участвовала в голосовании.

Члены Совета Организации американских государств временно лишают россию* статуса наблюдателя.

Об этом сообщает CNN.

Аргентина, Бразилия, Боливия, Мексика, Сальвадор, Гондурас, Сент-Китс и Невис и Сент-Винсент и Гренадины воздержались.

«Приняв эту резолюцию, страны-члены ОАГ показали, что мы не будем стоять в стороне, пока российское правительство нарушает международное гуманитарное право и права человека», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение ОАГ.

Организация американских государств — это международная организация, основанная 30 апреля 1948 года в Боготе на 9-й Межамериканской конференции на базе Панамериканского союза, существовавшего с 1889 года. Ее штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Россия получила статус постоянного наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ) 1 апреля 1992 года.

Курсор писал о том, что Лапид заявил, что Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом. Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!