Роботизированная беспилотная подводная лодка впервые исследует нижнюю часть ледников Гренландии

Предстоящее погружение автономной подлодки под ледники Гренландии может показать, насколько таяние ледников будет способствовать повышению уровня воды.

Миссия, запланированная на середину лета 2023 года, отправит роботизированный подводный аппарат на дно выходов трех ледников Гренландии: Кангиллиуп Сермиа, Умиаммакку Сермиат и Кангерлуссууп Сермиа.

Все три находятся на западном побережье Гренландии. И точно так же, как все ледники, эти глыбы льда тают, повышая уровень воды, что делает их динамику важной для понимания повышения уровня мирового океана по мере таяния Арктики. Ученые впервые увидят крупным планом ледники большого острова.

«Большая неопределенность в отношении вклада Гренландии в повышение уровня моря заключается в том, насколько быстро ледяной щит будет терять массу», — заявила в своем заявлении Джинни Катания, профессор Школы наук о Земле имени Джексона Техасского университета.

«Мы знаем, какой объем воды хранится в ледяном щите, мы знаем, что климат нагревается и меняет ледяной щит, но чего мы не знаем, так это скорости, с которой эти ледники будут способствовать повышению уровня воды».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Илон Маск проведет крупную презентацию космического корабля SpaceX Starship.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.